SFP está fuera de foco, dice Sauri sobre rastreo a cuentas de EPN

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, aseguró que la Secretaría de la Función Pública está fuera de foco en su petición de investigación de las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto, pues sus intereses no están en defender la salud del pueblo de México.

En entrevista, la exgobernadora de Yucatán dijo que está bien la investigación de acuerdo con sus capacidades y atribuciones, pero ahora debería estar aplicada, y en serio, en dar seguimiento en todos los procesos de adquisición de todo el material quirúrgico y de protección a la salud que requieren los mexicanos por la pandemia del Covid-19.

"La Unidad de Inteligencia Financiera está desarrollando su programa de trabajo, y yo no tengo absolutamente nada que comentar, más que reiterar la necesidad de la discreción, por no decir la secrecía, de sus investigaciones.

"Pero en el caso de la Función Pública, con lo que estamos viendo y con lo que está pasando todos los días en el país, me parece que, auténticamente, está fuera de foco de sus intereses", explicó la legisladora tricolor.

Además, dijo que, desafortunadamente, en los últimos días ha visto elementos que, desde el gobierno federal, se utilizan como distractores de la opinión pública, pero ante la contingencia que se vive son intentos fallidos del gobierno Federal.

"Desafortunadamente, lo que hemos visto es que hay ciertos elementos que se utilizan como distractores de la opinión pública, con el objeto de distraer a la opinión pública en los problemas en los que están metidos casi 130 millones de personas que somos en el país, que es luchar por su vida.

"Hoy es esto, mañana podrá ser otra cosa, como en el pasado inmediato lo de volver a abrir el tema de la revocación de mandato, pero yo creo que son intentos fallidos por parte del gobierno", describió la priista yucateca.

Este viernes, EL UNIVERSAL publicó que el gobierno federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias, nacionales y extranjeras, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administración el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos.

EL UNIVERSAL también informó que, de manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto Castillo, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la información financiera de cuentas, movimientos, contratos firmados, créditos o casas -de manera detallada- del actual diputado federal del PRI, Luis Enrique Miranda, y quien fuera secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto; y su esposa, Alma Laura Saldaña Farach.