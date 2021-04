SFP levanta inhabilitación a Laboratorios Pisa

La Secretaría de la Función Pública (SFP) levantó la inhabilitación decretada por 30 meses contra Laboratorios Pisa, emitida en octubre de 2020, por lo que la farmacéutica podrá seguir participando en procedimientos de contratación pública, presentar propuestas y celebrar contratos con entidades gubernamentales.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), la suspensión de la medida se da sin que se esperen mayores consecuencias por la participación de la farmacéutica en contratos públicos.

"Se decreta la suspensión definitiva de la ejecución de la inhabilitación de treinta meses para participar en algún procedimiento de contratación, toda vez que se actualiza la apariencia del buen derecho y, se atiende al interés social y al orden público", indica el DOF.

--Suspensión por falsificar información para obtener contratos

En octubre de 2020, la SFP inhabilitó a Laboratorios Pisa y su filial Dimesa por falsificar información para la obtención de un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

"El hecho de que la hoy actora (Laboratorios Pisa) continúe participando en procedimientos de contratación pública no causa perjuicio al interés social ni al orden público, ni ello constituye un acto consumado.

"En ese sentido, el otorgamiento de la medida cautelar positiva respecto de los actos de publicación de la sanción de inhabilitación no encuentra el obstáculo del interés público y social, tomando en cuenta que dicha publicación puede afectar irreversiblemente el derecho de la persona moral a su propia imagen y reputación, en el ámbito comercial en el que se desarrolla", detalla el DOF.

En enero de 2020, Laboratorios Pisa comenzó a ser investigada por el gobierno luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusara a la empresa de ser la responsable del desabasto de medicamentos para niños con cáncer.

Pisa es el único productor y vendedor de metotrexato al gobierno. El laboratorio condicionó la entrega del producto a cambio de que reabrieran las plantas que la Cofepris les había cerrado por no cumplir con los estándares de calidad.

Función Pública buscará aplicar sanciones

Luego que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concediera la suspensión definitiva a la inhabilitación por 30 meses y el pago de una multa por más de un millón de pesos a los Laboratorios Pisa por entregar información falsa para obtener un contrato con el IMSS, la Secretaría de la Función Pública (SFP) aseguró que sigue su defensa legal para imponer estas sanciones en contra de la farmacéutica.

En una hoja informativa, la SFP señaló que la circular publicada esta mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en donde se ordena levantar estas sanciones no significa que se haya resuelto el fondo del asunto y, por ende, indicó, no se ha declarado nula la inhabilitación y la multa a la empresa.

"Ante las notas publicadas por diversos medios acerca de la suspensión de la sanción contra la empresa Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., se precisa lo siguiente:

"La circular publicada esta mañana en el DOF deriva de una resolución de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"La SFP, a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, continuará defendiendo la legalidad de la sanción impuesta a la empresa farmacéutica por haber proporcionado información falsa en un procedimiento de adjudicación directa con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el 2017".

La dependencia federal manifestó que "de ningún modo" la medida cautelar otorgada por el Tribunal significa que se haya resuelto el fondo del asunto y, por ende, que se haya declarado nula la resolución por la que se inhabilitó y sancionó a la empresa.

"Dentro del proceso de defensa jurídica, la Función Pública continuará subrayando la relevancia de cumplir con la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció que debe negarse la suspensión a la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 134 constitucional".

La Secretaría de la Función Pública aseguró que las sanciones emitidas por sus diversas autoridades sancionatorias son elaboradas con estricto apego a la ley "actuando de forma imparcial y objetiva, por lo cual mantiene una firme defensa de las resoluciones administrativas a través de los mecanismos jurídicos".

En octubre pasado, la Secretaría de la Función Pública informó que por presentar información falsa para obtener un contrato con el IMSS se sancionó a las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa), y Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., con inhabilitación por 30 meses y multa por un millón 170 mil 95 pesos a cada una.

En un comunicado, la SFP detalló que a raíz de una denuncia presentada en 2017, por otra empresa ante el Órgano Interno de Control en el IMSS, y tras una "una minuciosa investigación" y donde se contó con información de otras instituciones, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas resolvió que las empresas infringieron el artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato con el IMSS.

"Durante el proceso de adjudicación de un servicio integral de anestesia en 2017, las empresas presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato; sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS", señaló.