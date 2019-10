SFP niega "gato encerrado" en conferencia sobre corrupción

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, negó que haya "gato encerrado" en la conferencia sobre corrupción que ofreció Susan Rose-Ackerman, su suegra, este jueves en la sede de la dependencia.

La SFP informó que no gastarían dinero público en la organización de la conferencia, donde también participó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, ya que ninguno de los gastos de Rose-Ackerman corrió por parte de la dependencia.

Durante su ponencia, Rose-Ackerman afirmó que la corrupción es un problema sistémico, frente al cual, "la Función Pública tiene todavía mucho trabajo" y alabó los trabajos de la actual administración pública, pues dijo que México se encuentra "en un punto esperanzador".

La investigadora propuso, entre otras acciones, mejorar la estructura de los programas sociales, rediseñarlos para reducir la discrecionalidad de las y los servidores públicos en su manejo, que puede ser mediante la entrega directa de los beneficios.

"Los preparativos de este evento no estuvieron exentos de controversia, pero su participación permite escuchar a una gran estudiosa del derecho administrativo, especialista en políticas públicas anticorrupción, profesora sistemática, rigurosa y comprometida, pero, sobre todo, mujer líder y ser humano excepcional, generosa, solidaria y humanista", resaltó Sandoval.

Hace unos días, cuando el expresidente Felipe Calderón cuestionó la participación de la académica, por la relación familiar con Sandoval, ésta respondió que al ex mandatario "le sigue doliendo la enorme estatura moral de mi familia".