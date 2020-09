"SHCP debe informar sobre empresa de Sedena encargada del Aeropuerto"

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe informar sobre la creación de una empresa de participación estatal mayoritaria por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se encargará de la administración, operación y explotación del Aeropuerto de Santa Lucía, así lo instruyó el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Esto tras la petición de un particular que requirió los documentos que la SHCP recibió de la Sedena sobre la creación de la empresa que administraría el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles.

En un primer momento, la dependencia consideró que la solicitud "no era clara" y le requirió información adicional al solicitante, más tarde Hacienda le remitió unas ligas electrónicas donde no se encontraba la información requerida, por lo cual se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Inai.

La comisionada Josefina Román Vergara estuvo a cargo de la ponencia del caso ante el Pleno y tras realizar un análisis concluyó que el agravio del particular resultaba fundado.

"De la lectura de la solicitud de acceso a elementos aportados, se desprende que el solicitante pretende acceder a la nota que fue entregada a la Secretaría de Hacienda el pasado 7 de marzo de 2020, referente a la creación de la sociedad Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la documentación generada al respecto", precisó la comisionada.

Agregó que de acuerdo con la información difundida por la Defensa Nacional, el proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, está basado en un concepto sencillo con el fin de adaptarse al plan de austeridad del gobierno.

"Se ha previsto la creación de una empresa de participación estatal mayoritaria que será la encargada de la administración, operación y explotación del citado aeropuerto", indicó.

Román Vergara, señaló que dicha empresa dará seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y cumplirá con el artículo 10 de la Ley de Aeropuertos que establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está en condiciones de otorgar una concesión a una sociedad mercantil, como es el caso justo de la citada empresa y también desarrollar y aplicar el plan de negocios del Aeropuerto de Santa Lucía en condiciones competitivas.

"Transparentar los documentos relacionados con la nota de creación de la Sociedad Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, permitirá que las y los mexicanos conozcamos y, en consecuencia, hagamos seguimiento de las decisiones tomadas por las instituciones públicas para verificar que sean acordes con las necesidades del país y contribuyan al crecimiento económico nacional", puntualizó Román Vergara.

Por esta razones el Pleno de forma unánime revocó la respuesta de Hacienda y le instruyó a realizar una búsqueda en la Unidad de Inversiones, a fin de localizar y entregar la nota y documentos que le proporcionó Sedena sobre la creación de la Sociedad Anónima de Capital Variable Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.