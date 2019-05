SHCP impone a la UAM reserva de 35mdp; afectará a becados

Debido a las nuevas políticas de austeridad del gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le impuso a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) una reserva a su presupuesto de 35 millones 499 mil pesos de junio a noviembre de este año lo que afectará las becas y apoyos que reciben estudiantes de esta institución, informó su rector general, Eduardo Peñaloza Castro.

En un posicionamiento, el rector general de la UAM afirmó que la institución que representa está viviendo una "situación inédita" en sus 45 años de historia y su gestión enfrenta "condiciones insólitas" en el manejo presupuestal y financiero.

"Es necesario exponer en que situación estamos desde el 10 de mayo, cuando la SHCP nos impuso una reserva presupuestal de $35 millones 499 mil 282 pesos, en los capítulos 2000, de Materiales y Suministros, y 3000 de Servicios Generales, a partir del mes de junio y hasta noviembre de 2019. Esta información fue confirmada en el Módulo de Adecuaciones Presupuestales de la SHCP en el cual se observa que dichos recursos tienen el estado de reservado, lo cual implica que no podrán ser ministrados a la Universidad"

"La UAM está viviendo una situación inédita en sus 45 años de historia y esta gestión en particular enfrenta tiempos de cambio que representan condiciones insólitas en el manejo presupuestal y financiero de la institución, las cuales tienen que ver con una adecuación a las políticas de austeridad y nuevas reglas que marcan la SHCP y la SEP en el manejo de los recursos -pago de los impuestos y la atención que esta Universidad brinda a todos los becarios, tanto internos como a los que comparte con la SEP y el Conacyt-".

Señaló que desde que terminó la huelga que mantuvo cerrada la UAM por 93 días, la institución se ha enfrentado a otra "situación inédita" puesto que las reglas de las Becas de Manutención han cambiado.

Detalló que el pago de estas becas depende de la SEP y de la UAM a partes iguales, sin embargo, los lineamientos, formato de convocatoria, solicitud y montos de los apoyos son establecidos por la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), y los montos de los apoyos hasta 2018 dependían del año que cursaba el alumno y en función de esto se otorgaban 750, 830, 920 y mil pesos mensuales por 12 meses del año.

"Adicionalmente podían solicitar otra beca complementaria para Apoyo al Transporte que consistía en 200 pesos, entregados durante 10 meses al año, y que ahora desaparecerá y la Universidad analiza actualmente cómo resolver esta situación".

El rector indicó en que en cuanto a las Becas Conacyt, la vigencia de los apoyos asignados a los alumnos de los programas de Posgrados de la UAM, es por tiempo determinado: para doctores 48 meses, maestrías 24 meses y especialidades 12 meses, sin posibilidad de prorrogar.

"Debido al conflicto laboral que impidió que los alumnos pudieran continuar con el desarrollo de sus proyectos, sin que las becas dejaran de correr, el número de estudiantes afectados en los apoyos que vencen este año son 575, que muy probablemente no concluirán los trabajos de campo, entrevistas, estudios de caso y proyectos de investigación experimentales, por lo que la Universidad analizará la posibilidad de resolver un apoyo de carácter extraordinario para que puedan concluir sus trabajos y no estén en una posición de incumplimiento de compromisos ante el Conacyt".

En cuanto la nómina, Eduardo Peñaloza Castro indicó que la UAM ha estado trabajando para regularizar los pagos al personal de base y para poner al día lo relacionado con el personal de confianza, por lo que a partir de la segunda quincena de mayo quedará regularizada la totalidad de los pagos.

"Esta administración es consciente y sensible a que la comunidad debe ser informada y apoyada para el acatamiento de estas obligaciones; por ello, hemos instalado un módulo de asesoría fiscal, así como una línea de asistencia telefónica en la que se aclaran dudas y se proporciona orientación sobre estas medidas de la que ahora somos sujetos, asimismo, se programarán reuniones de trabajo en las unidades académicas", aseguró.