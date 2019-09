Sheinbaum acatará decisión sobre alerta de género

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acatará la decisión de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) respecto a si se declara o no la alerta de violencia de género en la Ciudad de México.

Entrevistada luego de inaugurar dos Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) y 90 cámaras conectadas al C5 en Azcapotzalco, la funcionaria recalcó que no está en contra de la aplicación de la alerta, pero se debe someter a debate porque en los lugares que se ha activado no funciona.

También anunció que el lunes o el martes enviará al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de reformas legales para establecer un banco de ADN para detectar a agresores sexuales y otros criminales en la Ciudad de México.

"La próxima semana vamos a hacer varias presentaciones, mañana o el martes -estamos ya en la última revisión- se presenta lo que mencioné de la Ley del Banco de ADN para todos aquellos delincuentes que estén asociados a delitos de violencia sexual, ya está por presentarse esta semana al Congreso local".

Indicó que, de igual manera, esta misma semana se colocarán señalizaciones contra la violencia de género en el transporte público de la capital del país como parte de la campaña que se anunció hace unos días.

Claudia Sheinbaum remarcó que el organismo de la Secretaría de Gobernación deberá informar a la autoridad local sobre el resultado de la sesión que realizarán sus integrantes "y nosotros, pues, tomaríamos lo que decida la Conavim".

La mandataria dejó claro que "no es un tema de que estemos en contra o a favor, sino sencillamente creemos que en aquellos lugares donde ha habido Alerta de Violencia de Género no ha funcionado, y que es fundamental que se revisen los mecanismos que la implican y no solamente como un tema de emergencia sino como un tema de política integral".