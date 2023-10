Sheinbaum aceptó protección de Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, ya aceptó la protección de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante sus recorridos por el país, mientas que Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente opositor, está analizando las condiciones, por lo que hoy, a las 12:00 horas se reunirá con funcionarios de la dependencia federal para dar a conocer su decisión.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que su gobierno tiene la obligación de ofrecerles protección y vigilancia.

"Ya se les planteó, tanto a la señora Xóchitl como a Claudia se les planteó que tenemos la obligación de ofrecerles protección, vigilancia. Se está hablando con ellas, tengo entendido que ya una de ellas aceptó de la vigilancia y hoy hay reunión", dijo.

"¿Quién aceptó?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"Aceptó Claudia, y hoy, las 12:00 es la reunión. Para que no se vaya a malinterpretar, no lo ha rechazado, nada más que quiere saber las condiciones y hasta hoy, a las 12:00 del día va a resolver", explicó.

"Algo sencillo", dice Sheinbaum

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara que Claudia Sheinbaum aceptó la protección de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la virtual candidata presidencial informó que planteó que fuera algo "sencillo" que no le impida estar con la gente.

En redes sociales, la aspirante presidencial recordó que se reunió con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, para sugerirle apoyo de seguridad de cara al proceso electoral del 2024.

"Hace unos días me reuní con el general secretario de la @SEDENAmx Luis Cresencio Sandoval a quien agradezco me haya sugerido un apoyo para mi seguridad. Le planteé que fuera algo sencillo que no me impidiera estar cerca de la gente. Muchas gracias a él y al presidente @lopezobrador_", detalló Sheinbaum en redes sociales.