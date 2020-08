Sheinbaum aclara: "no se abren los bares, solo cambian de giro"

En un video subido a sus redes sociales, Sheinbum afirmó que los bares y salones de fiestas sólo podrán operar como restaurantes al 30% de su ocupación y con medidas sanitarias.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México comentó que la reapertura de nuevas actividades económicas en la Ciudad de México, dependerá de las medidas que tome la población como el uso de cubrebocas, guardar sana distancia y el lavado frecuente de manos.

"En las últimas semanas la tendencia va lenta, pero hacia la baja. ¿Por qué sigue bajando la hospitalización en la Ciudad de México, si estamos abriendo actividades? Principalmente por dos razones: la primera, el programa de Detección Protección y Resguardo de Casos Covid y sus Contactos, que consiste en que las personas que tienen síntomas, llaman a Locatel o envían el SMS al 51515, se les orienta a tomarse pruebas y en caso de salir positivos, se aíslan por 15 días, tanto ellos como las personas con las que viven y con las que tuvieron contactos en los últimos días, de esta forma se corta la cadena de contagios.

"La segunda, es porque la gran mayoría de la población está tomando medidas preventivas, el uso de cubrebocas, la Sana Distancia y el lavado frecuente de manos; estoy convencida que podremos seguir abriendo actividades económicas si todos y todas seguimos cooperando", explicó en un video en sus redes sociales.

Por ello, anunció que para la siguiente semana la Ciudad de México permanece en Semáforo Naranja con la reactivación de: Albercas sin gimnasios, museos y cines, todo al 30% de ocupación y con filtros y medidas sanitarias estrictas.

"Además para evitar la pérdida de más empleos, estamos dando oportunidad de que bares y salones de fiestas, puedan cambiar de giro para operar como restaurantes solamente de 7 de la mañana a 10 de la noche, y al 30% de ocupación y con todas las medidas sanitarias que actualmente tienen los restaurantes".

Repito, no se abren los bares, solamente podrán cambiar de giro a restaurantes con las medidas sanitarias obligatorias", dijo.

Exhortó a las personas vulnerables a quedarse en casa, y a todos los que salen de casa, usar obligatorio de cubrebocas.

"No lo olviden, hasta que no haya vacuna, la Nueva Normalidad implica el uso de cubrebocas, la Sana Distancia y el lavado frecuente de manos. Y al menor síntoma aíslate para no contagiar a los demás y manda SMS con la palabra covid-19 al 51515 o llama a Locatel. Juntos vamos a salir adelante", expuso.