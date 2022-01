Sheinbaum admite "ligero" incremento de hospitalizaciones por Covid

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que sí hay un "ligero" incremento en hospitalizaciones, pero no tiene nada que ver con lo que se vivió hace un año o en la tercera ola de contagios de Covid-19.

De acuerdo con el último Informe de Covid-19 de la capital, al corte al 8 de enero, se reporta 693 personas en nosocomios, de estás 559 se encuentran en camas generales y 134 en terapia intensiva a causa de las complicaciones de la enfermedad.

"Sí hay un ligero incremento en hospitalizaciones, pero no tiene nada que ver con lo que vimos hace un año o con lo que vimos en la tercera ola; esto es gracias a que estamos vacunados y a las características de esta variante.

"Y, por eso, la estrategia es seguir vacunando; y, hay suficiente atención en los hospitales y sí es importante que sean los médicos quienes nos digan las características de las personas que están ingresando a los hospitales", comentó tras la instalación del Gabinete de Seguridad en Milpa Alta.

En ese sentido, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García, comentó que el 70% de las personas que ingresan a los nosocomios no están vacunados, y que este incremento en los hospitalizados es "muy pequeño" comparado con el incremento de casos positivos, pero que existe.

"Ahí está la evidencia concluyente de que la vacuna sirve y que las personas que no han tenido la oportunidad de vacunarse, por cualquier razón, vayan a los centros de rezago la próxima semana. Este incremento de casos evidentemente está pegando y encontrando a personas no vacunadas y afectándolas de manera grave, pero es importante que esas personas se vacunen", comentó.

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de México e instituciones de salud se reunirán este lunes para definir en qué casos los ciudadanos pueden dirigirse a un hospital.

Sheinbaum Pardo dijo que algunas de las recomendaciones es cuando una persona tiene tres días seguidos fiebre, así como oxigenación a menos de 90, ya que es la orientación general que les ha dado los médicos.

"El tema de transmisión que es mucho más rápido están cambiando los criterios para el uso de las pruebas. (...) el día de mañana vamos a tener esta reunión con el Gabinete de Salud, federal y local de la Zona Metropolitana para ver qué implicaciones tiene, siempre uno tiene que decidir ya que es con recursos públicos y dada la información científica cuál es la mejor decisión que podamos tomar", comentó.

Agregó que van a lanzar una campaña particularmente por el incremento de los contagios, pero aclaró que la situación es distinta a la que se vivía hace un año por lo que se informará sobre la variante y sus características, así como seguir con la inmunización para todos los grupos de edad que les corresponden.

"Hay suficientes camas, y si se requiriera la conversión (de hospitales) acelerada también hay todas las condiciones para hacerlo", señaló la Jefa de Gobierno.

A pregunta expresa que la oposición pide que ya no realice eventos masivos, se cierren actividades por el incremento de caos, Sheinbaum Pardo dijo: "No es un tema político, es un tema científico, es mi respuesta".

Eduardo Clark García comentó que la siguiente semana reanudan la vacunación para rezagados y que de acuerdo con la recomendación del Plan Nacional de Vacunación las personas que tengan su alta médica tras contagiarse de Covid-19 pueden recibir su vacuna que les haga falta tras 14 días posteriores al inicio de síntomas.

"La recomendación que tenemos del Plan Nacional de Vacunación es que la persona haya ya tenido su alta médica de parte de su médico, que normalmente es 14 días posterior al inicio de síntomas; es decir, todas las personas que tal vez no acudieron por tener algún contagio o sospecha de contagio en las últimas semanas y ya hayan pasado 14 días, podrán acudir a partir de la próxima semana, ya que transcurra ese período", dijo el director general de Gobierno Digital.