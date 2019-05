Sheinbaum alista nuevo plan de medidas para contingencias ambientales

El nuevo plan de las medidas para contingencias ambientales para disminuir la mala calidad del aire se presentarán el siguiente miércoles, afirmó la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum.

Cabe mencionar que el anunció será realizado por Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), que está conformada por los gobierno de la Ciudad de México y los estados de Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

A pregunta expresa sobre si se intensificarán el programa del Hoy No Circula, Sheinbaum señaló que se trata de generar convenios entre gobiernos y los sectores empresarial y automotriz.

Debido a un centro de alta presión y que persiste la contaminación, se mantendrán la medidas de la Contingencia Ambiental Extraordinaria por partículas PM 2.5; es decir que las clases de la Secretaría de Educación Pública (SEP) quedarán suspendidas además se mantendrá el Hoy No Circula.

En conferencia de prensa, Graciela Raga, del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que hay un centro de alta presión, lo que significa que no favorece los vientos y por lo tanto es complicado desplegar la contaminación. "Este viernes no se va desarrollar la capa límite en la atmósfera para diluir la contaminación (...) El 18 de mayo habrá cambios pero no sustanciales", indicó.