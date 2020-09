Sheinbaum anuncia disminución de hospitalizaciones por Covid

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que las hospitalizaciones por Covid-19 han disminuido esta semana por el trabajo que han realizado en las 158 colonias prioritarias por lo que pronto podrían ir abriendo los Pilares.

"Esperemos que sigan bajando las hospitalizaciones, como hasta ahora, llevamos ya una semana de disminución de hospitalizaciones en la ciudad, gracias al trabajo de la ciudadanía, de prevención; al trabajo colectivo con las alcaldías, a la intervención en las 158 colonias, al número de pruebas, en fin, a varias acciones que hemos estado llevando a cabo. Esperamos que siga así para que pronto también podamos ir abriendo poco a poco los Pilares", dijo.

Durante la inauguración de la primera etapa del Deportivo "El Vivero", en la alcaldía Gustavo A. Madero, la mandataria capitalina explicó que se encuentra en coordinación con las autoridades de la demarcación y Coyoacán, por la instalación de ferias y comerciantes, respectivamente.

Señaló que no utilizarán a los policías para retirar al comercio de la vía pública, en el caso de Coyoacán, por lo que hablará con el edil Manuel Negrete, para conocer el motivo por el que otorgaron los permisos.

"En muchos de estos casos donde aún cuando no tienen permiso se instalan no queremos llegar con la policía a quitarlos, sino realmente llegar y platicar con ellos, ver qué apoyos necesitan en particular en Gustavo A. Madero este tema es muy importante, entonces hemos estado colaborando con el alcalde, como siempre balanceamos el tema de los ingresos económicos para las familias y al mismo tiempo la protección sanitaria, entonces tenemos una mesa de trabajo para ver cómo atendemos el tema de las ferias".