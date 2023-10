Sheinbaum arranca recorridos en Morelia

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Claudia Sheinbaum, nueva coordinadora nacional de los comités en defensa de la transformación, arrancará este domingo en Morelia, Michoacán, sus recorridos por el país, informó el líder nacional de Morena Mario Delgado.

En entrevista, previo a la sesión solemne del Congreso mexiquense donde la maestra Delfina Gómez rindió protesta como próxima gobernadora del Estado de México, Delgado explicó que se cambió a Michoacán porque en Oaxaca el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una gira de trabajo y se decidió darle su espacio."El próximo domingo arrancará la gira la doctora Claudia Sheinbaum para militantes y simpatizantes y convocar a toda la sociedad a que se sume a esta Cuarta Transformación. Vamos a iniciar en Morelia. Habíamos anunciado que íbamos a iniciar en Oaxaca, pero no. Vamos a arrancar en Morelia, Michoacán, este domingo 17", dijo.Convocó a los militantes de Morena a las 11:00 horas en Morelia para el inicio de los recorridos de Claudia Sheinbaum.Al cuestionarle si Sheinbaum tendrá un equipo de seguridad especial para su visita a Michoacán, un estado azotado por la violencia, Delgado dijo que "va el equipo de logística que acompañó a la doctora en su etapa de recorridos".Señaló que a finales de octubre la aspirante presidencial de Morena estará en el Estado de México y cerrará su gira en la capital del país.Por otra parte, Mario Delgado afirmó que esperarán el tiempo que tome Marcelo Ebrard Casaubon para decidir sí se mantiene o no dentro del movimiento de regeneración nacional (Morena)."Yo he tenido intercambio de mensajes, estamos respetando sus tiempos y sus decisiones. El tiempo que él quiera".Delgado dijo que Comisión de Honor y Justicia del partido revisa la impugnación que interpuso Ebrard contra la elección de Claudia Sheinbaum."Estamos atendiendo la impugnación que él hizo por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia. Yo decía que se va a revisar a fondo y con mucha seriedad esta impugnación que realizó Marcelo, pero queremos que Marcelo se quede en Morena".