Sheinbaum asegura que hay disminución de contagios por Covid-19 en la CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no ocultó su regocijo de que el número de contagios por Covid-19, ha comenzado a bajar en la Ciudad de México, aunque, reiteró, "no hay que bajar la guardia y debemos continuar con las medidas preventivas sanitarias".

Con gráficas y estadísticas, la Ejecutivo local reveló que en las últimas 24 horas, la capital reportó 552 casos confirmados, de un total de 52 mil 210; 52 casos confirmados activos, de un total de 4 mil 058; 777 sospechosos, de 10 mil 593; y 42 defunciones, de un total de 6 mil 997.

Además, comentó que la ocupación hospitalarias, "ya bajó a 2 mil 718 internados no intubados y 884 intubados", por lo que existe 42% de disponibilidad de hospitalización general y 54.2% de camas libres o camas con ventilador y médicos especialistas; es decir, mil 048 camas disponibles en la CDMX.

De igual forma, sostuvo que de 74 mil 954 pruebas que han aplicado en todos los hospitales de la Ciudad, 43.8% son positivas, de los cuales 73.6% son sintomáticos.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo mostró preocupación de que por alcaldías, Xochimilco mantiene con el mayor número de contagios, dado que tiene tres pueblos entre los 10 primeros lugares (San Gregorio Atlapulco, San José Zacatepec y Santa Cruz Acalpixco), seguida de Coyoacán (Pedregal Santo Domingo y San Francisco Culhuacán).

En tercer lugar está la alcaldía Milpa Alta (con San Antonio Tecómitl y San Salvador Cuauhtenco), después están Miguel Hidalgo (Anáhuac), Tlalpan (San Miguel Topilejo) y Tláhuac (San Francisco Tlaltenco).

Así lo manifestó la jefa de Gobierno, al anunciar esta mañana que todo está listo para que esté miércoles reabran las tiendas departamentales y centros comerciales, para lo cual habrá nuevas medidas, a fin de evitar contagios del coronavirus.

Aclaró que al continuar en el semáforo naranja, estos negocios tendrán horario de 11:00 a 17:00 horas, excepto farmacias, bancos, restaurantes y supermercados, entre otros locales, que operan con un horario específico.

Además, destacó que los propietarios, encargados y trabajadores de estos comercios, deben respetar el aforo máximo de 30%, de que la clientela debe permanecer entre 40 minutos y una hora en el local, además de que sólo debe entrar una persona y, de ser necesario, podrá entrar con un menor o adulto mayor.

A su vez, José Merino, titular de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), recordó que de acuerdo con el programa, las tiendas departamentales ubicadas en el Centro Histórico, deberán operar en el esquema de pares y nones, como los demás negocios.

Precisó que las personas sólo podrán permanecer en las tiendas departamentales un máximo de 40 minutos, mientras que en los centros comerciales el tiempo es de una hora.

Aclaró que no habrá a disposición del cliente productos de prueba (cosméticos, productos de perfumería y similares, ni probadores de ropa), habrá un filtro sanitario en el acceso a la tienda, donde verificarán el uso de cubrebocas y tomarán la temperatura corporal.