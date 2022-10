Sheinbaum busca soldadores para la Línea 12 del Metro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que hay carencia de soldadores para la línea 12 del Metro, por lo que llamó a quienes estén interesados en participar para una capacitación y así abonar a concluir la obra más rápido.

Durante su informe 14 de rendición de cuentas por su cuarto año de Gobierno, la mandataria acudió a la alcaldía Tláhuac donde explicó que el proceso de reforzamiento de la parte elevada metálica que mide casi 8 kilómetros, ha sido más complejo de lo que se pensó en un inició por lo que será, quizás en diciembre, cuando sólo entre en operación la parte subterránea.

"Hoy aprovecho para decirles que se requiere de soldadores para la línea 12, si ustedes tienen soldadores conocidos para que puedan capacitarse en la escuela de capacitación para soldadores poder avanzar más rápido, que hoy hay carencia, no solo en la Ciudad sino en distintos lugares del país, soldadores especializados".

"Quiero detenerme un poquito para explicarte el tema de la línea 12 del Metro, es importante, porque ha sido complejo hacer el proyecto ejecutivo para garantizar la seguridad de la línea 12. En diciembre, más o menos vamos a abrir la parte subterránea, porque ahí hubo que cambiar varias curvas, la vía, inclusive la sub base, la parte de las vías tuvo que ser cambiada y ya se está terminado", indicó.

Parte elevada ha sido compleja, destaca

La mandataria capitalina explicó a los cientos de asistentes reunidos en Tláhuac, que los trabajos que realizarán los soldadores que decidan sumarse a la labor, implica el montaje de los puntales que sirven para reforzar la estructura metálica.

Además explicó que ha sido complejo el proceso ya que se atendió 280 claros "y cada tramo requiere de un reforzamiento con un proyecto ejecutivo especial".

"La parte elevada metálica, aquí que está en Tláhuac donde lamentablemente ocurrió la tragedia, toda esa parte metálica, que son cerca de 8 kilómetros tiene que ser apuntalada, toda, no solo la parte que tuvo el lamentable accidente, sino toda la parte metálica, son cerca de 8 kilómetros, va a llevar cada tramo que son cerca de 280 claros un reforzamiento y cada tramo requiere de un reforzamiento con un proyecto ejecutivo especial".

Agregó que toda la obra de rehabilitación la está pagando los constructores que hicieron la línea 12, "toda la semana nos estamos reuniendo; hemos ido incluso a los talleres donde se está fabricando cada pieza".

Sheinbaum concluyó asegurando que se concluirá la obra y será segura "nos estamos cerciorando que la línea 12 quede segura que es lo más importante, pero no crean que lo hemos abandonado; no crean que lo hemos atendido sencillamente ha sido más complejo de lo que imaginamos al principio pero lo vamos a resolver, vamos a resolver la línea 12 y va a ser segura, revisada por los mejores ingenieros estructuristas de nuestro país", concluyó.