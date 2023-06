Sheinbaum cierra gira en Edomex con 75 mil asistentes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL). – La aspirante presidencial Claudia Sheinbaum destacó que en su gira de este domingo por el Estado de México reunió a 75 mil personas, y aseguró que esto demuestra que sus habitantes están contentos por haber derrotado a unos "dinosaurios" con Delfina Gómez, virtual gobernadora de la entidad.

Cabe mencionar que, Sheinbaum Pardo visitó Tecámac, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, y en estos eventos destacó que un "susurro" va recorriendo el país y que este ya pasó por el Estado de México, ya que dice: "Es tiempo de mujeres", tras la victoria de Delfina Gómez.

Explicó que aún hay estigmas de que las mujeres no tiene capacidad para un puesto presidencial, "pero les digo que como jefa de gobierno disminuimos la inseguridad en un 50 por ciento".

Sheinbaum aseguró que su vida se rige bajo los principios de: no robar, no mentir y ni traicionar al pueblo; "yo nunca voy a traicionar al pueblo de México, me comprometo aquí y dónde sea".

En ese sentido, la exmandataria capitalina dijo que pidió, cuando era Jefa de Gobierno, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador continuar con "una idea nuestra" que es que el trolebús elevado en Iztapalapa llegue hasta Valle de Chalco.

"Hicimos ustedes están cerca, ahí en Ermita, Iztapalapa, un segundo piso solo para trolebuses, el Trolebús Elevado, que por cierto va a venir por la carretera Puebla hasta Chalco, le decimos al presidente: Presidente, haga el Trolebús Elevado hasta el Estado de México, fue idea nuestra y él nos hizo caso y va a llegar hasta el Estado de México, y así con la maestra Delfina (Gómez) van a venir más obras de infraestructura para el pueblo", apuntó.