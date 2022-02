Sheinbaum confirma reducción de hospitalizaciones y positivos Covid

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que hay una reducción en las hospitalizaciones y casos positivos de Covid-19, y que esto se atribuye a la vacunación de la tercera dosis.

De acuerdo con los datos del Gobierno local, al corte de este 1 de febrero, se reportan 2 mil 428 hospitalizados, 40 personas menos que el día anterior, y 117 mil 78 casos activos, es decir 11 mil 80 menos a los reportados este 31 de enero.

---Reducción de hospitalizaciones

"Hay una reducción en los ingresos hospitalarios a partir de hace algunos días ya en el total de hospitalizaciones. La idea es que esto, ya sea una semana o poco más, ya podemos hablar de una consistencia en la reducción y siguen bajando también los positivos como en términos absolutos y relativos", comentó en conferencia de prensa.

A pregunta expresa si esto representa una buena noticia, la jefa de Gobierno dijo que sí, pero que se debe analizar la tendencia a la baja, y que es muy bueno que esto esté ocurriendo y que la vacunación sigue siendo lo más importante ya que añadió que la inmunización contribuye a la reducción de los contagios.

Sheinbaum Pardo señaló que pese al incremento de contagios por la variante ómicron de Covid-19 no se tuvieron que cerrar actividades y que lo importante fue el llamado a seguir vacunando para el refuerzo para los adultos, docentes y personal de salud.

"No quisiera adelantarme al color, le corresponde a la Secretaría de Salud federal No sabemos qué tanto es el comportamiento de la propia variante pero lo que sí es un hecho es que contribuye la vacunación a esta reducción de los contagios", finalizó.