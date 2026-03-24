Sheinbaum defiende relación sólida con pueblo español

CIUDAD DE

, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Ante las declaraciones del historiador mexicano

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, sobre la, el mestizaje y el papel depara la construcción de, la presidentaseñaló que está equivocado y que el país tiene buenas relaciones con el pueblo español."Está equivocado, nosotros tenemos muchas relaciones con el pueblo español. Mucha. Bueno,fuecon la República Española, como ningún pueblo. El gigante, como digo yo, el, ha habido grandes presidentes en. Uno de ellos, el", dijo.Durante lade este martes 24 de marzo, la mandataria destacó la carta que envió el expresidentepara que ofrecieran disculpas por los hechos ocurridos en la. Y afirmó que elde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es el expresidente"¿Saben quién es elde esta mujer?. ¿Qué va a decir? ¿Por qué no habla de la guerra contra el narco? Calderón y ella. Está como Gil Zuarth que ayer endio unas cifras de extorsión que quién sabe de dónde la sacó. Primero, ¿qué hacen enallá en Estados Unidos? Para empezar, o sea, quieren ganar votos allá, si van a competir aquí, ¿no? ¿Qué hacen en los medios de comunicación de Estados Unidos?", cuestionó.Al ser cuestionada si subuscará quepida perdón a, la mandataria contestó:"Se ha dado un paso y hay que seguir hacia adelante, hay que ver. Pero yo creo que es importante lo que significa el perdón. Y fíjense, contra el rey se le vino la derecha con lo que dijo y eso que fue apenas al hablar de abusos que hubo durante la", expresó Sheinbaum Pardo.La Jefa del Ejecutivo puntualizó que, representante deldepara la, envió una invitación al rey de, para que asista a la inauguración de este evento, al igual que a todos los mandatarios con los quetiene relación.