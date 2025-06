Sheinbaum descarta dialogar con la CNTE tras disturbios

Ante la exigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de tener una reunión con la Presidenta, la mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo descartó reunirse con los maestros disidentes, ya que los secretarios de Estado tienen toda la atribución para seguir negociando con ellos.

"No necesitan hablar con la presidenta, tienen toda la atribución (Rosa Icela Rodríguez, y Mario Delgado), son secretarios de Estado, no es un servidor público menor quienes están dialogando con ellos, ahí está la puerta del diálogo abierta", aseguró.

Durante la conferencia matutina de este jueves, Claudia Sheinbaum dijo que no está agotado el diálogo con los profesores, "lo que pasa es que lo que no se puede hacer es derogar la ley, como ellos le están planteando", aclaró.

"Lo que nosotros hemos dicho es que hoy los maestros que están en cuentas individuales tienen una pensión justa, gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que en esencia es echar para atrás la ley del 2007, en términos de la injusticia en las pensiones. Una persona que ganaba 16 mil pesos, un maestro o una maestra, y que con el régimen de cuentas individuales se iba a retirar con 4 mil pesos, hoy se va a retirar con 16 mil pesos. Eso es algo que hemos estado hablando", dijo.

"El diálogo siempre va a haber la puerta del diálogo. El asunto es que el diálogo representa llegar a posiciones que se encuentren, porque un diálogo para llegar a posiciones que no se encuentren es muy difícil. Pero la puerta del diálogo siempre está abierta. Ahora, no entendemos por qué la violencia de ayer en Gobernación, si hay un diálogo", dijo.

Agregó: "(...) ellos tienen que respetar la decisión de sus bases, también. Entonces, tienen toda la capacidad, toda, toda, la Secretaría de Gobernación y el secretario de Educación Pública, para hablar con ellos, negociar, buscar coincidencias. No necesitan hablar con la presidenta".

Pide a la CNTE asumir o deslindarse de disturbios en Segob

Ante los disturbios que se realizaron en la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que fue un pequeño grupo, pero pidió a los profesores disidentes asumir que son responsables o deslindarse.

"No estamos de acuerdo, y pienso yo que las y los maestros o aprueban o se deslindan, porque cómo es posible que hay una mesa de diálogo que ellos hayan elegido a la comisión que iba a entrar a la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y de pronto un grupo de personas— porque eran muy pocas realmente—aventando piedras, queriendo romper la puerta de Gobernación, es un grupo pequeño de mucha provocación", comentó en la conferencia matutina.

Sheinbaum destacó que realmente los maestros que están movilizados deberían de deslindarse o asumirlo, "estamos en contra de cualquier acción de violencia".

En ese sentido, Sheinbaum Pardo indicó que la sección 22 de Oaxaca ya ha tomado la decisión de replegarse "dicen ellos bajo sus propias condiciones que tienen ahora una asamblea en donde van a plantear a los distintos estados".

Añadió que siguen las mesas de diálogo con los estados, así como con la CNTE.