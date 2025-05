Sheinbaum descarta focos rojos en elección judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que haya focos rojos en la elección al Poder Judicial.

No obstante, habrá presencia de la Guardia Nacional en Durango y Veracruz debido a que tienen votaciones locales.

"No hay focos rojos en particular, lo que estamos haciendo pues de manera preventiva, particularmente tener más vigilancia de la Guardia en Durango y en Veracruz por ser doble la elección y en los demás estados pues una vigilancia que siempre tiene la Guardia", mencionó.

Sheinbaum agregó que también la Guardia Nacional hará una vigilancia de los paquetes electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que tiene previsto dar un mensaje por la noche en redes sociales después que el INE de un mensaje.

"Pues a la noche ya que se dé a conocer, parece que después de las 11 de la noche, por lo que he escuchado del INE, por lo que ha sido su comunicación permanente, después de las 11 van a dar a conocer cuántas personas votaron.

Entonces ahí pues ya podremos nosotros dar un mensaje y después esperar al cómputo de las seis boletas", mencionó.