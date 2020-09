Sheinbaum dice no estar involucrada en elección de Morena

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no está involucrada en el proceso para elegir al nuevo dirigente de Morena, aunque llamó a que la nueva dirigencia siga la idea de transformación para erradicar la corrupción.

"Imaginense con todo el trabajo que yo tengo en la Ciudad, que ande metida en Morena. Yo estoy dedicada a gobernar la Ciudad de México, a eso estoy dedicada, a hacer de esta ciudad una ciudad cada vez más libre, democrática, de derechos. Por convicción Morena es una cosa y el gobierno es otra cosa", comentó.

Recordó que el partido tiene la convicción de erradicar la corrupción, y ese anhelo es el mismo que la mayoría de los simpatizantes del partido siguen, por lo que pidió a los líderes seguir con esa ideología, para las elecciones del 2021.

"Ese sentimiento de la gran mayoría del pueblo de México tiene que continuar y la dirigencia que salga de este proceso de encuestas, pues tiene que representar esto, hacia la elección del 21, porque yo creo que no luchamos durante tanto tanto tiempo para que se vuelva un problema de una pugna entre un grupo u otro", explicó.

A pregunta expresa sobre su posible conflicto con el canciller Marcelo Ebrard, Sheinbaum Pardo aseguró que no es así y que lo respeta, pues considera que es un excelente secretario de Estado.

"Al contrario, me parece un excelente secretario de estado, yo respeto mucho al Presidente de la República, con quien llevamos muchos años de lucha, pero respeto muchísimo el gabinete del presidente López Obrador, hombres y mujeres de convicción, honestos, que están jalando parejo para la transformación del país", dijo.