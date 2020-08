Sheinbaum, en desacuerdo con "justicieros"; reforzarán vigilancia con Guardia Nacional

El gobierno de la Ciudad de México reforzará su estrategia para evitar robos en transporte público y que la gente no tenga que hacer justicia por su propia mano, como se observa en algunos videos que se han viralizado en redes sociales.

"Sobre este tema hemos hablado con el gabinete de seguridad y lo que vamos a hacer, es fortalecer, en los límites del Estado de México y la Ciudad, precisamente en la zona de avenida Texcoco, donde han salido algunos videos, el fortalecimiento con la Guardia Nacional y la Policía de la Ciudad, de la revisión en el transporte público para que no ocurran los delitos", comentó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Expuso que no está de acuerdo con que se resuelva la inseguridad con la justicia por propia mano, por lo que expuso que la única manera de resolverlo es fortaleciendo el trabajo de la Policía capitalina y de la Fiscalía General, lo que consideró, mejorará la percepción de la gente.

"Necesitamos trabajar en ese fortalecimiento para que no tenga que tomar de ninguna manera una acción de este tipo la ciudadanía. Ha bajado mucho el delito de robo en transporte público, eso no quiere decir que haya desaparecido, y ese es nuestro objetivo, y para eso debemos de fortalecer el trabajo de la Policía y la Fiscalía", dijo.