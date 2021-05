Sheinbaum es una mujer con profundas convicciones humanitarias, dice López Obrador

A 10 días del accidente del metro de la Línea 12 en la que fallecieron 26 personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la actuación de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, al asegurar que en la capital gobierna una mujer excepcional, trabajadora, honesta, inteligente y, destacó, con profundas convicciones humanitarias.

Al encabezar la ceremonia de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán y acompañado por Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, el titular del Ejecutivo federal aseguró que las familias de las víctimas de este accidente seguirán contando con la atención y apoyo necesario, y desde luego, agregó, se continúa con el compromiso de conocer la verdad y hacer justicia en este caso.

"Aquí en la Ciudad, en la capital de la República, en la que los aztecas llamaban "El ombligo de la Luna", gobierna una mujer excepcional, trabajadora, honesta inteligente, y de profundas convicciones humanitarias. Me refiero a la compañera Claudia Sheinbaum", dijo el presidente.

"No podría dejar de decir que en la lamentable desgracia del metro de Tláhuac seguirá habiendo atención y apoyo a los familiares de las víctimas y desde luego, el compromiso de conocer la verdad y de hacer justicia", señaló.

En el Templo Mayor y acompañado por integrantes de su gabinete, el presidente López Obrador manifestó que en esta ciudad en donde, señaló, parece ser que cada quien se dedica a los suyo, y en la que parece que predomina el individualismo "cada vez que se requiere hacer frente a una desgracia, la gente es generosa, fraterna y unida".

"La solidaridad que he constatado ante desastres es solo equiparable a la que se expresa en momentos difíciles y de adversidad en las comunidades indígenas de México. En fin, hablar de la Ciudad de México es algo interminable y ofrezco disculpas por alargarme en mi exposición", agregó.