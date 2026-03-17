Sheinbaum explica beneficios de taxis oficiales en AICM

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- A menos de 100 días para la

, y ante la prohibición para que taxis por aplicación operen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la presidenta

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explicó por qué el transporte en la terminal aérea tiene "ciertos beneficios".Pese a las denuncias por lasde los taxis en el AICM, Sheinbaum Pardo dijo en su conferencia mañanera de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tiene que revisar con los taxistas oficiales la tarifa."Es importante que se sepa que los taxis que están en el Aeropuerto, los que están permitidos, que tienen, pagan al Aeropuerto un derecho por estar ahí; entonces, al pagar al Aeropuerto un derecho por estar ahí, pues tiene ciertos beneficios", dijo al desconocer cuánto se paga."En efecto, son. Tienen tarifas por círculo, por circunferencia y hay veces que son, dos mil pesos para ir a las zonas más alejadas; lo mismo pasa, por ejemplo, en Cancún, que hay mucha queja de la tarifa y en otras", dijo.con lo que pagan del derecho con las", mencionó.Insistió la mandataria federal en que los taxis en los aeropuertos paguen un derecho por estar ahí, aunque el usuario tiene el derecho de usar las"en un lugar más alejado".