Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Sheinbaum habla sobre caso de familiares asesinados de Mario Delgado

Revelaciones sobre el ataque armado en Culiacán y avances en la investigación

Por El Universal

Febrero 03, 2026 12:49 p.m.
Sheinbaum habla sobre caso de familiares asesinados de Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que solo el gabinete de Seguridad está autorizado para brindar información sobre el asesinato de la tía y la prima del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado; así como del ataque armado contra dos legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán, Sinaloa.

"Estos temas los informa el gabinete de Seguridad (...) En el caso de estos temas particulares lo informan en el gabinete porque ellos tienen toda la información, saben los impactos que puede tener en la investigación. Entonces, ellos son los que están autorizados para informar", señaló la Mandataria durante la conferencia matutina de este viernes 3 de febrero en Palacio Nacional.

El sábado 31 de enero pasado, una prima y una tía de Mario Delgado Carrillo fueron asesinadas por un grupo armado en Colima. Los presuntos agresores fueron localizados horas después y, según el reporte oficial, resultaron abatidos en un enfrentamiento.

Mientras que el pasado 28 de enero, los diputados por MC, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya fueron víctimas de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa. Esta mañana, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó sobre la detención de uno de los presuntos responsables del ataque, quien era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades.

Investigan bloqueos en Acapulco

En Palacio Nacional, a la Jefa del Ejecutivo también se le preguntó sobre la afectación al turismo por bloqueos de la población en contra de policías comunitarios en Acapulco, Guerrero.

"Se está investigando en particular este caso, en efecto ha habido tres bloqueos relacionados con este tema, lo presentó hoy la Secretaría de Gobernación y se está haciendo una investigación de todo el contexto relacionado con esto", contestó Sheinbaum Pardo.

Revelaciones sobre el ataque armado en Culiacán y avances en la investigación

Sheinbaum anuncia envío de reforma electoral al Congreso tras pacto con PT y PVEM

Indicó que la gente debe evaluar si hay un "desgaste político" del excoordinador de Morena en el Senado

El 55% será para energía, de aquí al 2030