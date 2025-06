Sheinbaum informa sobre el caso del rancho de César Duarte

CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- Ante el caso del rancho del exgobernador Cesar Duarte, el cual tenía presas de agua ilegales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se interpuso una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) y del mismo modo se está dando seguimiento en el tema administrativo.

Del mismo modo, la mandataria federal desestimó el amparo que pusieron familiares de César Duarte al asegurar que "no tiene sustento el amparo que se dio a esta otra jueza, no tiene sustento porque inclusive era algo que ya se había litigado y que no se le había dado la razón".

Respecto a la denuncia penal, Sheinbaum comentó que se debe a que el agua estaba retenida en estas presas para uso privado además pertenece a una de las cuencas del Tratado de 1944.

"(...) entonces vamos a seguir litigando y se presentó la denuncia penal", comentó la mandataria federal.

