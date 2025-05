Sheinbaum insiste en presión diplomática contra impuesto a remesas

Después del llamado que hizo a movilizarse para evitar que se impongan impuestos a las remesas que envían migrantes mexicanos desde Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que "vamos a seguir trabajando allá" en el marco de la ley de ese país.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que senadores viajaron a Estados Unidos para exponer ante representantes los efectos negativos que tendría la imposición de impuestos a remesas.

"Están haciendo cartas, comunicados para poder decir que no estamos de acuerdo", expresó.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal repitió que esta medida es para "todo el mundo": "Somos en México los únicos que hemos estado diciendo 'no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo'. En ningún lugar del mundo, pero obviamente nuestro interés son las familias mexicanas".

"Vamos a seguir trabajando allá en Estados Unidos, en el marco de la ley de Estados Unidos, para poder hablar permanentemente con los senadores y decir la afectación que esto va a tener, incluso para la propia economía de los Estados Unidos, y en ese marco, si es necesario, haremos movilizaciones que muestren- pacíficas- que muestren que no estamos de acuerdo, y nuestros argumentos de por qué no estamos de acuerdo", dijo.

Confió en que los argumentos de los legisladores mexicanos "lleven a que no se graven las remesas en el caso de México".

"¿Sería un llamado expreso a que salga a movilizarse la comunidad mexicana?", se le preguntó.

"Ya lo estaríamos viendo, pero sería desde aquí también", respondió.