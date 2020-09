Sheinbaum invita a Gasca a sumarse a mesas en pro de las mujeres

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a María Beatriz Gasca, quien fue señalada por el gobierno capitalino de financiar el bloqueo de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a que participe en las reuniones que coordina la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Gobierno.

"Tenemos una mesa de trabajo con la Secretaría de las Mujeres que está fortaleciendo las acciones relacionadas con la Alerta y otras actividades del Gobierno de la Ciudad y siempre va a estar abierta la puerta para quien quiera participar y contribuir a la política de Gobierno hacia las mujeres y para erradicar la violencia de género, y construir una agenda de igualdad, siempre va a estar abierta la puerta", dijo.

Tras su salida de la empresa GINgroup, de donde Gasca era vicepresidenta, la mandataria local dijo que fue una decisión de ella, misma que es "respetable".

"Es una decisión que ella tomó, pone en una carta que ella decide retirarse, así lo pone en la carta que envía, o que hace pública, entonces yo por eso ayer fui muy cuidadosa como lo presenté, dije: 'esto es lo que hemos visto, es la vicepresidenta de GINgroup que está yendo a estos lugares'", expuso.

Pese a que María Beatriz Gasca aclaró que su aportación al movimiento fue individual y que lo realiza en cada actividad feminista, Sheinbaum Pardo comentó que con la información que ellos presentaron ayer, cada quien puede hacer su interpretación.

"Yo dije, quiero mostrarles imágenes que son públicas y que ustedes hagan su propia reflexión. Ese fue mi llamado. Mostré las imágenes y dije, 'una vicepresidenta de un grupo de outsourcing que está yendo a apoyar' y 'hagan sus reflexiones', y de ahí salió todo lo que salió ayer, ¿no? y está bien el diálogo, la democracia y el conocimiento también, es importante que todo mundo conozcamos todo", comentó.

--¿Está extraño no?, dice Sheinbaum

Ayer lunes, la jefa de Gobierno señaló a Beatriz Gasca de financiar y apoyar la toma del edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que esta semana cumplirá un mes.

"¿Qué hace una empresa dedicada a la facturera apoyando a un grupo de mujeres que se manifiesta violentamente en la ciudad? ¿Está extraño no?, es de llamar la atención", declaró en conferencia de prensa.

La empresaria, poco después, anunció a través de Twitter que dejó su cargo de manera temporal tras el señalamiento por parte de la jefa de Gobierno, pero mencionó que apoya la protesta por sus propias convicciones.

"Mis convicciones me obligan a dejar mi cargo en GINgroup MX temporalmente y a deslindarlos al 100% de mi labor", escribió.

En tanto, GINgroup anunció que retiró de su cargo a Gasca mientras se investigan los hechos.

--Hay que tener cuidado con los infiltrados: AMLO

Esta mañana, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que este tipo de actitudes, pese a que Gasca reiteró en redes sociales que el apoyo era de manera personal, contribuyen a que se enrarezca el ambiente.

"Porque se mezclan demandas justas con intereses de grupos", dijo el mandatario. "Esto no significa estar en contra del movimiento feminista, es no aceptar la violencia de ningún tipo y no permitir la manipulación".

"El movimiento feminista merece todo nuestro respeto, pero no estoy de acuerdo con la violencia. Y además, tener cuidado con los infiltrados, porque hay mucha gente que está molesta en el país con los cambios que se están llevando a cabo", advirtió.