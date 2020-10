Sheinbaum llama a capitalinos a evitar un rebrote como pasó en Europa

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la ocupación hospitalaria presentó un incremento en la última semana, por lo que se decidió que el semáforo epidemiológico de la capital se mantuviera en naranja, con alerta.

En un video publicado en sus redes sociales, comentó, que pese a que se oye repetitiva, es necesario no bajar la guardia, para evitar un rebrote como se ha registrado en otros países como España, Francia Italia, y Alemania.

"No queremos que esta tendencia se mantenga, hemos visto como en otros países están nuevamente cerrando actividades y en tan sólo 15 días se desbordaron los contagios, no queremos que eso pase en la ciudad, no queremos regresar a semáforo rojo, las implicaciones económicas, personales y sociales, serían gravísimas", dijo.

Recordó que no es momento de grandes fiestas, pues justamente, son en estas reuniones sociales, donde la gente se descuida y se transmite el Covid-19 con las consecuencias fatales.

"Puedo parecer repetitiva, pero es la verdad, no podemos bajar la guardia y eso depende, no sólo del gobierno, si no, de todas y de todos, sabemos que no es fácil, que ya son muchos meses, pero es necesario", dijo.

Informó que en el portal de Covid-19 de la ciudad se pueden encontrar un módulo en donde se indican los lugares para hacer pruebas en Centros de Salud y en kioskos, para realizar un tamizaje por un médico y en caso de tener riesgo de portar Covid-19, se les realiza la prueba de manera gratuita.

"Las medidas preventivas siguen siendo indispensables: uso de cubrebocas, sana distancia y limpieza de manos. Si tienes síntomas llama a Locatel o aíslate o envía un SMS con la palabra covid19 al 51515, por favor, no bajemos la guardia. Todas y todos cooperamos, vamos a salir adelante", finalizó.