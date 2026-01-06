Sheinbaum llama a unidad nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles nuevas operaciones militares o intervenciones en países como Cuba, Colombia e incluso México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el verdadero límite a cualquier intento de injerencia externa es el pueblo y su fortaleza, por lo que llamó a mantener la unidad nacional y una defensa firme de la soberanía.

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre hasta dónde pueden llegar las advertencias del Mandatario estadounidense y quién podría poner un freno a una política exterior basada en la fuerza.

Sheinbaum sostuvo que la historia, la Constitución y la cohesión social del país son los principales frentes a cualquier amenaza.

"Los pueblos y la fortaleza de los pueblos. Por eso en México hay que mantenernos unidos y con una visión clara, porque esa visión la establece nuestra Constitución. La defensa de nuestra soberanía debe ser parte de la posición de todas y todos los mexicanos", subrayó.

En ese contexto, la Presidenta informó que este fin de semana sostuvo conversaciones con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, diálogo del cual surgió un pronunciamiento conjunto para rechazar la intervención de Estados Unidos en Venezuela y reiterar la apuesta por una salida pacífica al conflicto.

Sheinbaum recordó que México mantiene una postura histórica basada en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, principios consagrados tanto en la Constitución como en el derecho internacional.

Señaló que, ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, los organismos multilaterales deben asumir un papel activo, entre ellos la ONU y OEA.

"La Carta de las Naciones Unidas es muy clara en la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. La ONU y otra organización multilateral, que es la OEA, deben garantizar esto. Siempre buscar una salida pacífica, como lo establece nuestra Constitución y la Carta de Naciones Unidas", afirmó.

Indicó que este lunes se llevó a cabo una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y que mañana habrá un encuentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), espacios en los que México fijó su posición en favor del diálogo y en contra de cualquier acción militar unilateral.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos de funcionarios de EU que han vinculado la operación en Venezuela no solo con la captura del presidente Nicolás Maduro, sino también con los intereses energéticos de ese país, petróleo, Sheinbaum consideró que detrás del conflicto subyace el control de los recursos naturales.