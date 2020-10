Sheinbaum pide a Frenaaa que ocupen carpas antes de instalar más

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) a ocupar primero las carpas que están vacías en el Zócalo antes de que instalen más.

Esto tras la manifestación que se registró este sábado, donde los simpatizantes de este movimiento ocuparon el resto de la plancha del Zócalo.

"Hablé con el secretario de Gobierno, me dice que instalaron algunas tiendas de campaña al otro lado del Zócalo pero que están desocupadas la gran mayoría de ellas. Entonces, pues se estuvo en diálogo ahí con ellos porque pues lo que les planteamos es que primero ocupen las que están desocupadas ahí en la zona que ya tiene Frenaaa antes de ocupar la otra parte ¿no?", dijo.

Comentó que se mantendrá el cerco policial en las inmediaciones del primer cuadro de la Ciudad, principalmente para resguardar a estas personas que mantienen su mitin.

"Entonces, por eso se mantienen estos espacios que nos permitan evitar cualquier confrontación", dijo.

Agregó que se hará una evaluación 2como el día de hoy venía una movilización de Frenaaa y aparte una movilización Pro-Andrés Manuel López Obrador, pues entonces tomamos la decisión de mantener por lo pronto estos filtros".

"Los dos van a poder ingresar al Zócalo, nada más que les estamos pidiendo pues que pueda haber un espacio de separación para que no haya ninguna confrontación", dijo.

Resaltó que una vez que realicen una evaluación de esto, se determinará la presencia de los uniformados; aunque si se mantiene, resaltó que "es esencialmente para protección de los manifestantes", refirió.

Asimismo, indicó que se les ha solicitado que desocupar el plantón en Juárez y que todos se concentren en Zócalo.

"Justamente es lo que platicaba en la mañana que tuvimos el gabinete de seguridad, lo platicamos con el secretario de Gobierno, planteábamos que las (casas de campaña) que tienen justo ahí en Juárez, en realidad se queda muy poquita gente. Entonces, les hacíamos el planteamiento que en todo caso se fueran todos al Zócalo. Si no lo deciden hacer así, pues se seguirán quedando esa parte de las casas de campaña ahí donde están", finalizó.

Frenaaa llega al Zócalo

Los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) llegaron al Zócalo de la Ciudad de México luego de marchar desde el Monumento a la Revolución.

A diferencia de hace una semana y media, cuando elementos de seguridad pública sólo le permitieron a Frenaaa ocupar la mitad del Zócalo, en esta ocasión los manifestantes sí se pudieron extender en toda la explanada.

A su llegada los integrantes del Frente Nacional comenzaron a colocar más casas de campaña para extender el plantón que ya tenían instalado.

Los integrantes de Frenaaa realizaron esta nueva manifestación luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si había una marcha con más de 100 mil ciudadanos en su contra, además de si las encuestas de aceptación no le favorecían, iba a renunciar a su cargo.

Hasta el momento la marcha de Frenaaa se llevó a cabo en calma, sin ningún incidente y sus mismos dirigentes hicieron un llamado a que esta sea una movilización pacífica.

Durante su trayecto a la Plaza de la Constitución, elementos de seguridad pública vigilaron la marcha, pero no le impidieron el paso en ningún momento.

Aunque los primeros manifestantes ya llegaron al Zócalo capitalino, todavía son más personas las que siguen ingresando al lugar.