Sheinbaum pide el día para asistir a mitin por reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió el día para asistir a la Asamblea Informativa "Reforma Eléctrica", la cual es convocada por Morena este miércoles en el Monumento a la Revolución.

"De todas maneras, el día de hoy pedí el día para cualquier consideración, pero por supuesto que los servidores públicos podemos hablar de la Reforma Eléctrica pues un tema de interés nacional, esa es la respuesta", dijo al ser cuestionada si pedirá el día para asistir al mitin en el Monumento a la Revolución.

Sheinbaum dijo que dará un mensaje en la Asamblea Informativa de la Reforma Energética, y que los funcionarios públicos pueden asistir, "¿Cómo Jefa de Gobierno no podemos hablar sobre la Reforma Eléctrica?", preguntó a los medios de comunicación.

"(...) Nosotros estamos de acuerdo con la Reforma Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, estoy de acuerdo como científica, estoy de acuerdo como experta en energía, estoy de acuerdo como Jefa de Gobierno, estoy de acuerdo como ciudadana y estoy de acuerdo como parte de un movimiento que representamos porque este es el futuro de la patria, el futuro de la nación", aseguró.

A pregunta expresa si considera que pueda haber un reclamo del INE por el mitin de hoy, ante el marcaje personal que ha denunciado, Sheinbaum Pardo dijo que sí, pues reclaman de todo.

"Reclamo del INE va haber, ya se los puedo asegurar, si reclaman de todo a la Jefa de Gobierno, y a los Gobernadores de Morena, y al presidente de la República pero no tienen razón", incluso reclamó que hay espectaculares del Partido Acción Nacional en otros estados contra la consulta de Revocación de Mandato y no hay sanciones por parte del órgano electoral.