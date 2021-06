Sheinbaum pide no criminalizar a jóvenes que consumen marihuana

Luego de que la Suprema Corte de Justicia eliminara la prohibición del uso lúdico de la marihuana, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo estar de acuerdo con la decisión y en el caso de la capital, se tendrán que hacer sus modificaciones.

"Es un derecho en términos de como lo expresaron los demandantes, me parece bien que la Suprema Corte de Justicia haya resuelto de acuerdo a lo que evaluaron en términos de esta solicitud que se hizo. Si este es el caso, también tendría que haber algunas modificaciones en el caso de la Ciudad de México", dijo.

Expuso que lo más importante y el tema central de aprobar el uso lúdico de la marihuana, es no criminalizar a los jóvenes que consumen, pues, finalmente, lo que no se está de acuerdo es en la violencia que se genera de la venta de droga o de la venta de productos ilegales.

"Por eso, en la estrategia de seguridad no la orientamos, justamente al narcotráfico, sino, a los generadores de violencia en la Ciudad y dejar de criminalizar a los jóvenes frente a este consumo me parece muy importante", refirió.

La mandataria local destacó que será necesario informar sobre lo que significan los consumos de los distintos estupefacientes para los jóvenes.

--Corte anula prohibición del uso lúdico de la marihuana

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la prohibición del consumo lúdico de la marihuana contenida en la Ley General de Salud.

Al reunir la mayoría calificada de ocho votos, requerida por la Ley de Amparo, el Pleno avaló la propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández quien indicó que el Congreso de la Unión incumplió con el mandato de la Corte al no regular el consumo recreativo del cannabis.

Los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Yasmin Esquivel Mossa votaron en contra del proyecto al considerar que no procede la declaratoria general de inconstitucionalidad.

El ministro Pardo reiteró su criterio con relación a que invalidar la prohibición no subsana el problema de la ilegalidad de la importación de la semilla de cannabis para ejercer el derecho de consumo de marihuana con fines recreativos.