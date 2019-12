Sheinbaum pide renuncia a su funcionaria por viajar en avión privado

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que le solicitó la renuncia a la titular del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) local, María Idalia Salgado Hernández, por utilizar un avión privado de un empresario, lo mismo que ocurrió con el exconsejero jurídico, Héctor Villegas.

"Yo tengo mi Centro Ciudadano de Inteligencia (CCI), que son mis audiencias públicas por la mañana; entonces, hace unos días vino una persona en audiencia pública a comentarme que el consejero jurídico había hecho un viaje en un avión privado, entonces de inmediato le comenté al consejero y él de inmediato me dijo que sí, y el presentó su renuncia de inmediato, no se la tuve que pedir.

"También en mi CCI me enteré que había ocurrido lo mismo con la directora del Invea y ahí sí le pedí su renuncia, le dije que bajo ningún motivo puede haber conflicto de interés y corrupción en el Gobierno de la Ciudad", explicó.

La mandataria local detalló que la Contraloría General local está haciendo todas las investigaciones para identificar si hubo algún acto indebido en ambos casos.

"No puede haber ningún conflicto de interés y saben todos los funcionarios de mi gobierno que hay un código de ética muy estricto", aseguró.