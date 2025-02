Envía Sheinbaum iniciativas de no reelección y contra nepotismo

Bajo la consigna de "¡Sufragio efectivo, no reelección¡ y ¡No al nepotismo!", la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío hoy mismo al Congreso de la Unión de dos iniciativas de reforma: la no reelección a ningún puesto de elección popular, y la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de forma inmediata a otro en un puesto popular.

En la ceremonia del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la jefa del Ejecutivo federal señaló que no podía dejar pasar esta fecha por lo que la eligió para enviar estas dos iniciativas de reformas constitucional.

"Hoy 5 de febrero no puedo dejar pasar la fecha. así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales: la primera en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. ¡Sufragio efectivo, no reelección!"

"La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección. ¡No al nepotismo!", dijo ante el aplauso unánime de los asistentes en el Teatro de la República, en Querétaro, Querétaro.