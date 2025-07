Sheinbaum rechaza cartas de EU contra menores migrantes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las cartas amenazantes que la administración de Donald Trump ha mandado a los menores migrantes para que abandonen Estados Unidos, como lo dio a conocer EL UNIVERSAL.

En su conferencia mañanera de este jueves 24 de julio en Palacio Nacional, Shienbaum Pardo indicó que en caso de que haya infancias de México afectadas, se establecerá comunicación para ayudarles.

"Primero hay que ver si sí, porque no fue confirmada la información, hay que ver si se confirma, de ser así pues, obviamente, no estamos de acuerdo. Y en caso de ser mexicanos, estableceríamos toda la relación con estos menores de edad para poder apoyarles", dijo.

El Gran Diario de México publica en su edición de hoy jueves que la pastora Julie Contreras, del United Methodist Church en Lake County, Illinois, y directora del programa proinmigrante Sueños Sin Fronteras, afirmó que tiene en sus manos algunas de esas cartas: "Sé a dónde llegaron. Sé a qué niños asustaron. No me vengan con que eso no pasó".

"Ella miente", sentenció la pastora al referirse a Tricia McLaughlin, secretaria asistente de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quien aseguró al Chicago Tribune que "las acusaciones de que ICE tiene como blanco a los niños son falsas y buscan demonizar al sistema de procuración de justicia de Estados Unidos".

- ¿Qué dicen las cartas?

Las cartas enviadas por la Administración Trump a menores migrantes, en las que los instan a abandonar inmediatamente Estados Unidos pese a haber entrado legalmente al país y amenazan con deportaciones, multas y procesos penales, horrorizan a familias y líderes civiles de Illinois.

"Es hora de que salgas de Estados Unidos", señala la primera línea de una de las cartas que han recibido los menores a su nombre.

"Actualmente te encuentras aquí porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) te otorgó un permiso de entrada condicional a Estados Unidos por un período limitado. El DHS está ejerciendo su discreción para cancelar tu permiso de entrada condicional, o ya lo ha hecho", agrega.