Sheinbaum rechaza que acuerdo con Airbnb impulse la gentrificación de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Ante las quejas de usuarios en redes sociales sobre convenio que hizo Airbnb y la Organización de las Naciones Unidas (Unesco) ante la llegada de nómadas digitales, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, aclaró que solo fue para hacer rutas turísticas sociales, pero que no buscan que ello signifique gentrificación.

"Están llegando donadas digitales, obviamente tienen que...no queremos que esto signifiquen gentrificacion ni aumento de precios de echo estamos trabajando en ese tema, sino más bien fue que está situación que se da se pueda beneficiar gente de la Ciudad que quiera hacer rutas turísticas sociales", mencionó en conferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo señaló que, tras la firma del convenio con la plataforma Airbnb y la UNESCO, para convertir a la ciudad se hizo un debate ya que no se entendió lo que se firmó.

"Después se armó un debate, quizás no se entendió en particular y por eso fue con la Unesco, esto es muy importante. La idea de este convenio era sencillamente que no trasladara el Airbnb a todo los lugares de la Ciudad, en todo caso, sino promover un turismo social para las personas que llegan a la ciudad a través de esta plataforma".

Agregó: "Entonces, si un agricultor en Xochimilco en San Gregorio Atlapulco además de sembrar cempasúchil le interesa que se haga una ruta turística de personas que llegan a la ciudad a través de esta plataforma para conocer la flor de cempasúchil y cómo se siembra y demás pues que se haga una ruta turística social. Eso era todo lo que presentamos no iba más allá".