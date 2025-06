Sheinbaum rechaza saludo 'machista' de Lula da Silva en el G7

CIUDAD DE MÉXICO, junio 18 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó "misoginia" o "machismo" por parte del mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por la forma en que la saludó en la Cumbre del G7 en Canadá.

En redes sociales, el mandatario brasileño compartió una foto de su encuentro con Sheinbaum Pardo, a quien saludó tomándola del rostro mientras ella sonríe.

"Los brasileños, y particularmente el presidente Lula, así abrazan a todo el mundo. Si ustedes vieran como hasta es una expresión de amistad.

"No, no lo tomo como un ataque ofensivo, es una manera de expresarse. Y nosotros defendemos lo que representamos, primero como país y como mujer, pero fue una expresión que usa no solo conmigo por ser mujer, sino a otras personas también los abrazó de la misma manera", comentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí