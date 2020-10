Sheinbaum reporta incremento en hospitalizaciones por Covid

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en los últimos 10 días se han incrementado las hospitalizaciones por Covid-19, por lo que esta semana se reforzarán las acciones territoriales casa por casa y, en caso de ser necesario, el siguiente viernes serán anunciadas nuevas medidas de prevención y contención de actividades con días y horarios de apertura.

En videoconferencia de prensa, Sheinbaum indicó que el número de hospitalizados por coronavirus es de 2 mil 746, de los cuales 2 mil 63 son no intubados y 683 intubados, por lo que hizo un llamado a los capitalinos para que estén informados sobre las hospitalizaciones que van en aumento; "poco", pero de manera importante tanto en la capital del país como en el Valle de México.

"Tenemos casi 10 días de incremento en el número de hospitalizaciones, estamos haciendo dos acciones que nos permitan disminuir es el fortalecimiento del trabajo territorial, que inició el martes de la semana pasada y esta semana se intensifica, y al mismo tiempo estamos viendo la evolución para tomar algunas otras medidas a partir del viernes de esta semana", dijo.

"No queremos cerrar algunas actividades, lo que queremos más bien son acciones de prevención adicionales, en caso de ser así (el incremento), lo anunciaremos este viernes cuando anunciemos el semáforo", agregó.

Detalló que en la última semana disminuyeron las altas hospitalarias debido al incremento de personas que ingresan por algunas complicaciones de la enfermedad. "Lo hemos dicho, más o menos una persona, si no llega a intubación, permanece en el hospital alrededor de 10 días, entonces podría haber un incremento en las altas en los últimos días", apuntó.

"Aún así, hay el 58.2% de disponibilidad de camas generales que representan 2 mil 900 camas y en camas para intubación tenemos mil 363 camas (66.3 por ciento)", dijo y añadió que todas instituciones tienen suficiente disponibilidad y que este fenómeno de la ocupación hospitalaria se analizará con el Consejo Nacional de Salud, en el que están instituciones federales y locales.

La jefa de Gobierno capitalina aclaró que no se toman decisiones por "ocurrencia", sino que valoran los temas todos los días, además que están a tiempo para evitar otra situación en el que se eleven las hospitalizaciones, tal como se tuvo en mayo. "Si es un brote o no, los vamos a ver esta semana, y si sigue creciendo con la misma tendencia, vamos a tener algunas medidas. Estaríamos a tiempo de tomar diversas medidas preventivas que eviten que siga creciendo en las próximas semanas, nadie quiere regresar al semáforo rojo pero es parte del trabajo territorial y los comercios que están abiertos", refirió.

Respecto al Día de Muertos, la mandataria capitalina hizo un llamado a la sociedad de que sigue la pandemia y que las hospitalizaciones van creciendo por lo que deben protegerse.

"Sabemos que es difícil ya que llevamos muchos meses en esto y que la tradición del Día de Muertos es muy importante y (el siguiente viernes) vamos a dar las orientaciones para el tema de los panteones y en general es muy importante que nos sigamos cuidándonos", indicó.