Sheinbaum reporta ligero incremento de hospitalizaciones por Covid-19

Ante la pandemia por Covid-19, en los últimos dos días en la Ciudad de México se ha registrado un incremento en el número de hospitalizaciones generales, principalmente en cinco hospitales, por lo que autoridades capitalinas realizan un análisis particular, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Para el día lunes de esta semana tuvimos un ligero incremento, igual digamos del sábado y domingo, igual un ligero incremento hacia el lunes y estamos evaluando durante toda la semana para ver cuál es el comportamiento. Este incremento se dio en particular en cinco hospitales; estamos haciendo un análisis particular pero es de llamar la atención que hay un ligero incremento en los últimos dos días", dijo.

De acuerdo con los informes presentados por el Gobierno de la Ciudad de México, el sábado se registraron dos mil 497 hospitalizaciones generales; mientras que el domingo fueron dos mil 546; y este lunes, dos mil 587 personas no intubadas.

Sheinbaum comentó que, de acuerdo con el reporte diario de casos Covid-19, en la Ciudad se reportan 63 mil 527 casos confirmados y ocho mil 253 defunciones.

Sobre los resultados del análisis de la Comisión Científico Técnica para el Análisis de la Mortalidad por Covid-19, comentó ha sostenido reuniones con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y en los próximos días darán a conocer los resultados de la evaluación de las muertes reportadas en el Registro Civil local.

"Tiene que ver con esto que se llama el exceso de muertes por el caso de que están registradas por el Registro Civil en la ciudad. Cuántas personas fallecen en la Ciudad de México, cuántos fallecieron los años anteriores durante estos meses y cuántos fallecieron durante los meses de la pandemia y particularmente los meses en donde tuvimos un mayor impacto en la pandemia en la ciudad", comentó.