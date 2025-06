Sheinbaum revela propuesta de Trump tras cancelarse reunión bilateral

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de cancelarse la reunión bilateral porque Donald Trump tuvo que regresar a Estados Unidos ante la situación en Medio Oriente, en el marco de la Cumbre del G7 en Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló la propuesta que le hizo el presidente de Estados Unidos.

En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que en la llamada que sostuvo con el Mandatario estadounidense le planteó un "acuerdo general" en seguridad, migración y comercio.

La Presidenta comentó que Trump le propuso ir a Washington en su regreso a México: "Primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo: ´¿No puede pasar por Washington de regreso a México?´. Le dije: `Bueno, no lo tengo planeado y además hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos´", contó.

Le mencionó también la importancia que tienen las personas mexicanas en territorio estadounidense.

