Sheinbaum revisa con refresquera uso de azúcar de México

Sheinbaum destacó que el precio del azúcar está bajo y pidió mayor uso de azúcar mexicana.

Por El Universal

Marzo 05, 2026 02:27 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
informó que en su reciente encuentro con directivos de Coca-Cola

les pidióusar más azúcar mexicana.
En su conferencia mañanera de este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que en el encuentro no se habló de los impuestos para las bebidas azucaradas.
"Del tema del impuesto no se habló, ni siquiera lo informaron. Yo les pedí, el refresco usa mucha fructuosa que la mayoría viene importada y cada vez se usa menos azúcar producida en México. Incluso cuando tienen azúcar de caña, sabe distinto el refresco y ya los médicos dirán, pero puede tener menos efectos (...)", dijo.
La Mandataria federal mencionó que el precio del azúcar está muy bajo y apuntó que la inversión de 6 mil millones de dólares que anunció la refresquera en nuestro país no solo tiene que ver con las bebidas sino con "otros productos".
Indicó que también se habló con los directivos de Coca-Cola del agua y de medidas de reciclaje que van realizar, así como de la calidad.
También conversaron del impacto ambiental en cada una de las instalaciones en nuestro país que tiene Coca-Cola.

