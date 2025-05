Sheinbaum se compromete a supervisar abasto de medicamentos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, informó que en la reunión que gobernadoras y gobernadores de Morena sostuvieron este viernes con la presidenta Claudia Sheinbaum le externaron su preocupación por el abasto de medicamentos en el programa IMSS Bienestar.

En breve reunión con medios, el gobernador hidalguense informó que la presidenta de la República hizo el compromiso de visitar a cada una de las entidades federativas que están dentro de este programa para personalmente revisar sus avances.

"¿Hubo alguna preocupación o alguna petición que externaron los gobernadores?", se le preguntó.

"Sí, sí, sobre todo lo relacionado con los medicamentos. Es un tema que están atendiendo, pero que en cada entidad federativa nos está presionando", respondió.

En entrevista aparte, Carlos Ulloa, nuevo director de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), anunció que hará un recorrido por hospitales y clínicas para garantizar el abasto de medicamentos.

"La idea es garantizar el medicamento, el objetivo común entre todos los directores y todos los sistemas de salud es que la derechohabiente tenga en la mano al medicamento, es nuestro gran reto".

"¿Ya no habrá retrasos?", se le cuestionó.

"No, no, no debe de haber, esas condiciones en el nuevo contrato, abasto calidad y precio", dijo.