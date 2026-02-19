Sheinbaum se reúne con directores de empresas de energía en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este jueves un encuentro en Palacio Nacional con el director ejecutivo de GE Vernova, Scott L. Strazik, y con el director ejecutivo de Xignux, Juan Ignacio Garza Herrera.

Sheinbaum destaca avances en inversiones y empleo

En sus redes, Sheinbaum Pardo mencionó que le informaron de la adquisición del 50% de Prolec GE por parte de GE Vernova.

"De esta manera continúa el aumento de empleos. Esperamos más inversiones en México", dijo.

Participación de secretarios clave en la reunión

En el encuentro estuvieron presentes, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.