Sheinbaum se reúne con directores de empresas de energía en Palacio Nacional

Durante la reunión en Palacio Nacional, se informó sobre la adquisición del 50% de Prolec GE.

Por El Universal

Febrero 19, 2026 08:41 p.m.
A
Sheinbaum se reúne con directores de empresas de energía en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este jueves un encuentro en Palacio Nacional con el director ejecutivo de GE Vernova, Scott L. Strazik, y con el director ejecutivo de Xignux, Juan Ignacio Garza Herrera.

Sheinbaum destaca avances en inversiones y empleo

En sus redes, Sheinbaum Pardo mencionó que le informaron de la adquisición del 50% de Prolec GE por parte de GE Vernova.

"De esta manera continúa el aumento de empleos. Esperamos más inversiones en México", dijo.

Participación de secretarios clave en la reunión

En el encuentro estuvieron presentes, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Sheinbaum se reúne con directores de empresas de energía en Palacio Nacional

SLP

El Universal

Durante la reunión en Palacio Nacional, se informó sobre la adquisición del 50% de Prolec GE.

SLP

El Universal

Desde enero de 2025, la ATF ha incautado más de 36 mil armas y millones de municiones vinculadas a cárteles.

SLP

AP

La ONU alerta sobre desplazamientos forzados y prácticas que podrían constituir limpieza étnica en territorios palestinos.

SLP

AP

La iniciativa busca reparar heridas políticas y fomentar diálogo tras la captura de Nicolás Maduro en EE.UU.