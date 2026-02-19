Sheinbaum se reúne con directores de empresas de energía en Palacio Nacional
Durante la reunión en Palacio Nacional, se informó sobre la adquisición del 50% de Prolec GE.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este jueves un encuentro en Palacio Nacional con el director ejecutivo de GE Vernova, Scott L. Strazik, y con el director ejecutivo de Xignux, Juan Ignacio Garza Herrera.
Sheinbaum destaca avances en inversiones y empleo
En sus redes, Sheinbaum Pardo mencionó que le informaron de la adquisición del 50% de Prolec GE por parte de GE Vernova.
"De esta manera continúa el aumento de empleos. Esperamos más inversiones en México", dijo.
Participación de secretarios clave en la reunión
En el encuentro estuvieron presentes, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
