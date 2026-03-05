Sheinbaum visita Jalisco y reafirma apoyo tras operativo
Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum reiteró el compromiso con los jaliscienses.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo mencionó que su mañanera
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
de mañana viernes y la mesa sede seguridad en Zapopan es "para decir que ahí estamos", tras el operativo de días pasados en Jalisco que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".
En su conferencia mañanera de este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró el apoyo de su gobierno a todas las personas de Jalisco.
"Pero vamos siempre para decir que ahí estamos, y estamos con todas y todos los jaliscienses.
"Y vamos a seguir apoyando siempre a todas las entidades de la república y particularmente a Jalisco", declaró.
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum visita Jalisco y reafirma apoyo tras operativo
SLP
El Universal
Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum reiteró el compromiso con los jaliscienses.
Marcha 8M: 15 frases y consignas que puedes usar en tus letreros
SLP
El Universal
La marcha del 8 de marzo en CDMX busca visibilizar la violencia y exigir justicia por feminicidios.
Suman 321 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente
SLP
El Universal
El canciller Juan Ramón de la Fuente confirmó que no hay mexicanos afectados físicamente y que las embajadas siguen en alerta.