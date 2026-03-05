logo pulso
Sheinbaum visita Jalisco y reafirma apoyo tras operativo

Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum reiteró el compromiso con los jaliscienses.

Por El Universal

Marzo 05, 2026 01:05 p.m.
A
Sheinbaum visita Jalisco y reafirma apoyo tras operativo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
mencionó que su mañanera

de mañana viernes y la mesa sede seguridad en Zapopan es "para decir que ahí estamos", tras el operativo de días pasados en Jalisco que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".
En su conferencia mañanera de este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró el apoyo de su gobierno a todas las personas de Jalisco.
"Pero vamos siempre para decir que ahí estamos, y estamos con todas y todos los jaliscienses.
"Y vamos a seguir apoyando siempre a todas las entidades de la república y particularmente a Jalisco", declaró.

