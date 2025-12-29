Sheinbaum visita Parque Ecológico

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este domingo en sus redes sociales que el Parque Ecológico Lago de Texcoco es hoy un área natural protegida de 14 mil hectáreas, y no "un aeropuerto inviable" y que se iba a hundir.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se buscó construir en los terrenos del Lago de Texcoco el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual fue cancelado tras una consulta popular durante el gobierno del presidente Andrés M. López Obrador.

La Mandataria invitó a la población mexicana a conocer las actividades deportivas que se llevan a cabo en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

"Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable".

En el video de su recorrido por las instalaciones del parque, en compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la presidenta claudia Sheinbaum aseguró que en el sitio, en vez de construir un aeropuerto "que se va hundir", se decidió hacer un parque ecológico con espacios para el deporte y la recreación.

"En donde iba a haber un aeropuerto, ahora hay un parque hermosísimo (...) En vez de haber cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aquí haber construido un aeropuerto que se iba a hundir, que iba a tener muchísimos problemas, ahora es un hermosísimo parque que ayuda mucho a todos los habitantes del oriente del Estado de México y a los de la Ciudad de México.

"¡Viva la transformación, y este hermosísimo lugar de recuperación de un espacio ambiental para el bienestar de todas y todos los mexicanos!", enfatizó la Presidenta.