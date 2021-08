Sheinbaum y gobernadores respaldan propuesta para liberar presos

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó su respaldo a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre liberar a los presos que no hayan cometido delitos graves y se encuentran detenidos por más de 10 años sin haber sido sentenciados.

A la propuesta se suman las personas de más de 75 años, personas de más de 65 años que padecen enfermedades crónicas, así como a quienes se compruebe haber sufrido tortura bajo el protocolo de Estambul.

Según se manifiestan en un comunicado, las cárceles del país están llenas de personas injustamente retenidas por años, muchas veces por delitos menores y sin haber sido sentenciadas.

El documento está firmado por:

Jaime Bonilla, gobernador, Baja California

Marina del Pilar Ávila, gobernadora Electa, Baja California

Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador Electo, Baja California Sur

Layda Sansores, gobernadora Electa, Campeche

Rutilio Escandón Cadenas, gobernador, Chiapas

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno, Ciudad de México

Indira Vizcaino Silva, gobernadora Electa, Colima

Evelyn Salgado Pineda, gobernadora Electa, Guerrero

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador Electo, Michoacán

Cuauhtémoc Blanco, gobernador, Morelos

Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador Electo, Nayarit

Miguel Barbosa Huerta, gobernador, Puebla

Rubén Rocha Moya, gobernador Electo, Sinaloa

Alfonso Durazo Montaño, gobernador Electo, Sonora

Adán Augusto López Hernández, gobernador, Tabasco

Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora Electa, Tlaxcala

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador, Veracruz

David Monreal Ávila, gobernador Electo, Zacatecas

"Por razones humanitarias y justicia social, los gobernadores y gobernadores electos que firmamos este comunicado, nos sumamos al llamado del Presidente López Obrador e invitamos a los Gobernadores de otros estados y a los Gobernadores electos a sumarse a esta decisión", se lee.

Anuncia AMLO decreto para liberar a presos

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que alista un decreto para liberar a presos federales que hayan sido víctimas de tortura, además de aquellos que llevan más de 10 años esperando sentencia, así como de los presos de más de 75 años detenidos por delitos no graves y de quienes, con más de 65 años, padezcan enfermedades crónicas.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal detalló que su decreto, que es elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob), será presentado formalmente la próxima semana y el plazo de liberación, señaló, no será mayor al 15 de septiembre.

Indicó que aquellos presos que aleguen tortura se comprobará mediante el Protocolo de Estambul.