Sheinbaum y Trump hablan de aranceles

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron sobre los aranceles al acero y aluminio, así como a la industria automotriz, e indicó: “Seguimos negociando”.

En la conferencia mañanera la Mandataria federal indicó que no se habló sobre la revisión al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ni tampoco de temas de seguridad.

Destacó que, en el caso de los aranceles a la industria automotriz, México tiene una situación muy preferencial, aunque, agregó, “todavía quisiéramos más”.

“Seguimos hablando sobre los temas comerciales, nada en particular, sino seguimos negociando, y con buena relación y con buena comunicación.

“Va a haber otras llamadas. En principio, seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles. Recuerden que nosotros, en el caso de la automotriz, tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más, pero tenemos una situación preferencial, y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio, y algunos otros temas que planteamos. No quisiera yo abundar mucho más hasta que no podamos llegar a un acuerdo”, dijo.

¿Hablaron sobre la revisión al T-MEC?, se le preguntó.

“Todavía no, todavía no llegamos a esos temas, es algo que el secretario de Economía sí ha estado hablando con sus homólogos, pero todavía no, no llegamos a esos temas. Estamos, en particular, hablando sobre el tema de acero, aluminio, automotriz”, insistió.

En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum señaló que pese a los cambios registrados en el mundo tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos los indicadores económicos de México son muy buenos.

Afirmó que hay confianza para invertir en México, debido a que en el primer trimestre de este año la inversión extranjera directa fue de 21 mil 400 millones de dólares, es decir, mayor a lo que se registró en el mismo periodo de 2024.

“Dentro de las condiciones internacionales, porque el tema de los aranceles cambió en mucho la economía mundial, los indicadores de la economía de México son muy buenos”, enfatizó.

“Uno pensaría esta idea que se ha hecho de que hay demasiada incertidumbre y no hay inversión, pues resulta que la inversión extranjera en México en el primer trimestre fue mayor que la de 2024, eso quiere decir que hay confianza en la inversión en nuestro país”, subrayó.