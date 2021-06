Si Aureoles tiene pruebas, que las presente: López Obrador

Luego de que Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, declaró que el crimen favoreció a Morena en las pasadas elecciones del 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si tiene pruebas, que las presente.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador refirió que no tiene información de que el crimen haya tenido intromisión en las elecciones de Michoacán.

"Lo más importante es que se presenten pruebas porque si no, son noticias sensacionalistas, amarillismo y eso es bastante", declaró el Presidente.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Aureoles aseguró este miércoles que el crimen organizado en la entidad favoreció a Morena en pasadas elecciones, donde ganó Alfredo Ramírez Bedolla.

"Si se confirma lo que hoy está sucediendo, el crimen organizado va a poner otra vez al gobernador. Alfredo Ramírez Bedolla representará al crimen organizado en Michoacán, ellos lo pusieron", señaló Aureoles.

"De los 14 municipios, controlados por el crimen organizado, Morena gana en 13", agregó.

"México se encamina a ser un 'narcoestado'", refirió Aureoles.

"Morena es un narco partido y es una verdadera amenaza para el país. Estoy absolutamente convencido que la elección de Michoacán debe anularse, los michoacanos no queremos que regrese el 'narcogobierno', un gobierno impuesto por el narco", declaró con Gómez Leyva.