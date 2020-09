Si Delgado gana internas de Morena, Ebrard desplazará a AMLO de la Presidencia: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó que si Mario Delgado asume la presidencia del partido, él y Marcelo Ebrard, actual Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), desplazarán al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"¿Qué pasaría si ellos ganan? Pues ya va a ser Presidente Marcelo, pues ya va a estar pelas, políticamente, el Presidente, ¿me entienden?, le van a hacer un sexenio corto, de tres años", dijo en una reunión virtual con militantes de Morena.

Muñoz Ledo volvió a cargar en contra del Canciller y de Delgado, y aseguró que ambos tienen "intereses personales".

"Ellos tienen intereses personales. Si perdemos esto, es como elegir a uno, yo no digo que sea malo, que se llama Marcelo Ebrard, para la Presidencia, si tiene mucho dinero", expresó.

Dijo que tanto Ebrard como Delgado achicarían al Gobierno federal y centrarían toda la atención en un anticipada campaña presidencia a favor del actual Canciller.

Por ello, aseguró que su deber es "frenar a los ambiciosos y que sigan respetando al Presidente".

En este sentido, acusó que Ebrard "era una gente de negocios", e incluso lo señaló de "estar cargado a la derecha".

"Marcelo Ebrard era una gente de negocios, cuando Manuel Camacho lo acoge, hacen el partido de Centro, es ligeramente de derecha, en algunas cosas. Marcelo condujo y ha conducido la política exterior del País en alianza con el Gobierno de Donald Trump. Esto lo dice cualquier embajador con agallas y como yo soy un ex embajador con agallas, yo luché contra la política de Trump en materia migratoria", recordó.

Muñoz Ledo afirmó que en caso de llegar a la dirigencia de Morena, se asegurará de garantizar que el Presidente López Obrador cumpla con su mandato, e impulsar que el proyecto político de Morena sea transexenal.

"Yo quiero un sexenio largo y quiero que el partido dure muchos años, la 4T no es un sexenio, la 4T es un programa transexenal, yo le calculo, para que realmente profundice, tres sexenios, cuando menos. Yo no quiero que Morena desaparezca y para eso tenemos que organizarnos, a ellos no les importa Morena", afirmó.

El exdiputado de Morena ha apuntado constante contra Ebrard y Delgado.

Por ejemplo, el pasado 20 de septiembre, amenazó con expulsarlos de Morena, si gana la dirigencia del partido.

En una entrevista ofrecida a El País, Muñoz Ledo opinó que Ebrard Casaubón emana una energía negativa dentro de Morena y que está "ansioso, ganoso, desembocado para ser Presidente de la República", pues "en todos sus actos lo demuestra".

"Mi querido amigo, lo digo con respeto, Marcelo Ebrard, está ansioso, ganoso, desembocado para ser Presidente de la república. En todos sus actos lo demuestra. Jugó un juego suyo en Washington. Eso llegó hasta nuestra representación en Washington. Que se cuide. Perdóname, Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así", apuntó Muñoz Ledo.

Posteriormente, apuntó a que Mario Delgado, junto a Marcelo Ebrard, "están comprando a las autoridades". Por ello, hizo la invitación al actual titular de la SRE que encabece a la derecha mexicana, para que haya una derecha y una izquierda "abierta".

"Si siguen en lo suyo, se van del partido. Marcelo, ¿quieres ser Presidente? Que encabece la derecha mexicana, por favor. No es una oferta mala. Para que el país tenga una derecha abierta y que tenga una izquierda abierta", puntualizó en la conversación con el periodista Luis Pablo Beauregard.

Posteriormente, señaló que el Gobierno encabezado por López Obrador "se ha corrido al centro por dos razones", una, "porque la realidad del país está ahí" y la otra, porque hay una polarización en la sociedad, así como problemas económicos y sumado a la pandemia "el Presidente tiene poco margen de maniobra".

"El Gobierno de Andrés Manuel se ha corrido al centro por dos razones. Una, porque la realidad del país está ahí. Hay una polarización en la sociedad, problemas económicos. Cualquier Gobierno del mundo busca un equilibrio y es lo que está haciendo Andrés. Una parte de sus ideas de revolución asustan al empresariado. Y por otro lado, la política económica también. No es un Gobierno frágil porque tiene una gran base popular. Es un Gobierno sumamente difícil. Tiene empresarios ahí. Él tiene que hablar con los empresarios. Ahora hay una crisis económica. Hay un desempleo bárbaro, que es mundial, además. Entonces, el Presidente tiene poco margen de maniobra", aseguró a El País.

Tras ello, Ebrard aseguró que sólo está enfocado en obtener la vacuna contra el nuevo coronavirus y que no está involucrado en algún asunto partidista.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el Canciller respondió de esta manera luego de que se le cuestionara sobre las últimas declaraciones del Diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo que en caso de ganar la dirigencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo expulsaría del mismo.

Ebrard Casaubón detalló que mantiene toda su atención en la forma más eficaz de traer la vacuna contra la COVID-19 al país, y afirmó que los dichos de Muñoz Ledo no son más que calumnias.

"El único proceso en el que estoy involucrado es este que acabo de presentar, que es cómo traer a México rápidamente las vacunas, que es lo que me ha instruido el señor Presidente. No estoy en otro proceso de ninguna otra naturaleza. Esa es mi preocupación y mi dedicación", aclaró.

Refirió que su compromiso está con la SRE, de la que aceptó la dirigencia y agregó que el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió a todos los funcionarios del Gabinete federal que tuvieran convicción "para estar ahí", lo cual Marcelo Ebrard refirió como "una vacuna contra la mezquindad y la calumnia".

"Si se me permite el símil, desde que entramos a este Gobierno, el señor Presidente nos dijo: ´Ustedes necesitan tener convicción para estar aquí´. El que no tenga convicción, no acepte, no es bienvenido, no debe estar aquí. Y eso opera como una vacuna contra la mezquindad y la calumnia. No nos distraemos. Mi único proceso es traer vacunas", expuso.