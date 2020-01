Si eres fan de Harry Potter, prepárate para el Hogwarts Fan Fest 2020

Harry Potter es un personaje creado por la escritora J.K Rowling, después de varios libros y películas relacionadas a este mago, la saga ha sumado incontables fans en todo el mundo. Es por eso que para que los fanáticos de corazón convivan y puedan disfrutar de la magia, se organizan varios eventos en la Ciudad de México.

Y para empezar el año, se ha planeado el Hogwarts Fan Fest 2020 en la Ciudad de México. Este evento promete que todos los fans de Harry Potter pasarán un día lleno de magia y hechicería. Te contamos los detalles para que no te lo pierdas.

El Hogwarts Fan Fest 2020 es un evento en el que los fans de Harry Potter podrán participar en varias actividades, entre ellas un concurso de cosplay donde convertirte en tu personaje favorito de la saga. Además de esto también podrás disfrutar de un show de magia, talleres, música en vivo, alimentos, bebidas, botanas y postres... todo relacionado al mago más famoso. Incluso se impartirá una conferencia sobre magia y hechicería, por si fuera poco en el lugar habrá un bazar, una cabina de fotos simulando la Plataforma 9 ¾ y para demostrar todos tus conocimientos sobre la saga podrás participar en el concurso trivias de Harry Potter.

El Hogwarts Fan Fest 2020 será conducido por el youtuber y productor Jack Crivelli, además contará con la participación del actor de doblaje José Luis Orzoco quién le da voz al villano de la saga, Lord Voldemort. El actor dará una conferencia y habrá una convivencia y firma de autógrafos, señalan los organizadores.

La cita es el próximo domingo 19 de enero en el Salón LUX del Deportivo del Sindicato de los Electricistas. La entrada es libre, pero te recomendamos llegar temprano para que no te pierdas ninguna actividad.

Dónde: Deportivo del Sindicato de los Electricistas, Calzada del hueso #381, Coapa. Cuándo: 19 de enero.

Horario: 11:00 am a 6:00 pm.

Costo: Entrada libre.